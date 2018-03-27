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Пожар в кемеровском ТЦ 34 минуты назад

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27 марта 201814:20

Возложить цветы в память погибших в Кемерове в Москве можно на Манежной площади
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Мэр Москвы распорядился организовать на Манежной площади место для выражения памяти и скорби по жертвам пожара в Кемерове. Об этом он сообщил на заседании президиума правительства города.

"Ко мне обратился председатель Общественной палаты с просьбой организовать место для выражения памяти и скорби по погибшим в Кемерово, — сказал Сергей Собянин. — Прошу с Общественной палатой такое место организовать на Манежной площади и провести все необходимые мероприятия в короткие сроки".

Перед началом работы президиум правительства Москвы почтил память погибших в Кемерове минутой молчания.

Трагедия в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошла в воскресенье, 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли более 60 человек, большинство из которых – дети.Возгорание началось на четвертом этаже, где находился развлекательный центр. По словам очевидцев, когда начался пожар, двери кинотеатров были заперты, а система оповещения не сработала. В Кемеровской области — трехдневный траур по жертвам этой трагедии. Общенациональный траур объявлен 28 марта.

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