В Кемерове опубликовали полные списки погибших, пропавших и раненых

Администрация Кемерова опубликовала полный список погибших, пропавших без вести, а также госпитализированных в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Список размещен на сайте городской администрации (в настоящее время не выдерживает наплыва посетителей).

Как сообщает ТАСС, в официальном списке погибших — 64 человека. На сегодня опознаны 25 жертв пожара, в том числе 13 детей.

В списке пропавших без вести — 38 человек, среди них 26 – детей.

Среди госпитализированных указаны 69 человек, из них — 24 ребенка и сотрудник МЧС.

Трагедия в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошла в воскресенье, 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли более 60 человек, большинство из которых – дети.Возгорание началось на четвертом этаже, где находился развлекательный центр. По словам очевидцев, когда начался пожар, двери кинотеатров были заперты, а система оповещения не сработала. В Кемеровской области — трехдневный траур по жертвам этой трагедии. Общенациональный траур объявлен 28 марта.