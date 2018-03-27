СК: родственники заявили о пропаже 67 человек на пожаре в Кемерове

В Следственный комитет поданы заявления о пропаже 67 человек при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

"На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерове", — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей. Родственникам выдано 21 разрешение на захоронения.

По словам Петренко, некоторые тела сильно повреждены огнем, и для их идентификации проводятся генетические экспертизы. В связи с этим во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, на сайте городской администрации появились списки погибших, пропавших без вести, а также госпитализированных. В настоящее время сайт не работает, так как не выдерживает наплыва посетителей.

Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" произошла 25 марта. Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По делу уже задержаны пять человек.

Сегодня на месте трагедии побывал президент Владимир Путин. Он навестил пострадавших в больнице, пообщался с инициативной группой и заверил, что никто никого прикрывать не будет. "Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал, — сказал президент. — Пройдут по всей цепочке от регистрации этого здания и выдачи разрешения — как из фабрики сделать развлекательный центр". 28 марта в стране объявлен день траура. В Москве возложить цветы в память погибших можно на Манежной площади.