"Это был поджог": гендиректор "Зимней вишни" указала на подозреваемых

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Пожар в кемеровском ТЦ 20 минут назад
"Это был поджог": гендиректор "Зимней вишни" указала на подозреваемыхЧитайте нас в Telegram
Надежда Судденок, генеральный директор сгоревшего торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", за несколько минут до решения судьи районного суда Кемерова сообщила, что не видит своей вины в произошедшем, а причиной пожара, в котором погибли по меньшей мере 64 человека, назвала поджог.
"Никогда двери в наших кинотеатрах не закрывались. У нас были замечания от гостей, что (другие) ходят и хлопают дверьми, но двери не закрывались никогда. Как дети оказались заперты в залах? Если только какая-то техническая неисправность, потому что были автоматические, магнитные замки, больше у меня версий никаких нет", — рассказала она.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что двери кинотеатров на четвертом этаже здания были заблокированы, предположив, что это делалось для того, чтобы на сеанс не пробрались безбилетники.
"В тот же день, когда случился пожар, я обходила сотрудников, задавала им вопросы, всех ли они вывели гостей и все ли они сами живы-здоровы. Абсолютно все мне ответили: "Всех вывели, все живы". Никто мне не сказал о том, что есть какие-то нарушения", — продолжала Надежда.
Меж тем очевидцы утверждают, что то же самое охранники говорили родственникам и знакомым находившихся в помещении детей, не пуская их внутрь и не давая вывести наружу. Более того, ряд сотрудников ЧОП отмечали, что после ложных срабатываний 19 и 22 марта пожарная сигнализация и вовсе была отключена.
"Сотрудник детского центра, которая работала в момент пожара на аттракционе и которую я опрашивала лично, сказала, что услышала хлопок и увидела столб огня. Это поролоновая куча. Сам аттракцион не мог так заполыхать. Если бы возник пожар, был бы какой-то дым, тление, а тут столб огня. Следовательно, я считаю, что это был поджог", — заявила гендиректор "Зимней вишни".
Она рассказала о молодых людях, которые в буквальном смысле осаждали торговый центр в последний месяц, так что в дело даже пришлось вмешаться полиции.
"Я утверждаю и со всей ответственностью заявляю, что у нас в последний месяц, последний месяц прям жестко, мы стали отправлять молодых людей, которые вели себя неадекватно, некорректно с другими гостями — отбирали карты и деньги, заставляли проводить их бесплатно на аттракционы. Это люди больших группировок, я лично когда спокойно договаривалась, когда не могла договориться — вызывала милицию, когда были основания — нецензурная брань, агрессия. Эти подростки были разных национальностей разного возраста, но все совершеннолетние, человек семь-восемь", — назвала первых подозреваемых в поджоге надежда.
На обнародованных днем ранее кадрах с камеры наблюдения видно, что пожар вспыхнул рядом с батутным центром, причем пламя моментально добралось до потолка, а черный едкий дым в считанные секунды заполонил пространство — видимость оказалась нулевой.
"Последний парень, которого я заметила, он начал укрываться, когда я иду по коридору или обхожу территорию, по телефону всегда говорил: "Мне директор вообще запретила сюда ходить". Он внешности цыганской, неоднократно приходил, были вызовы милиции, у нас есть протоколы задержания этих молодых людей. Но после того, как их задерживали, они возвращались, появлялись надписи в туалетах, какие-то угрозы поступали. Один из подростков даже попал на наше экономическое совещание, чтобы выяснить, за что его задержали", — рассказала Надежда.
Спустя пару минут судья продлил на 72 часа срок ее задержания — до позднего вечера 29 марта. Мера пресечения, по предварительной информация, будет вынесена ей уже завтра, в день общенационального траура.
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