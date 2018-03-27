Сотни людей на Манежной площади скорбят о жертвах в Кемерове

"Кемерово". 25.03.2018. Мы с тобой". К баннеру с такой надписью на Манежной площади в Москве у Александровского сада приходят сотни людей. Они в центре российской столицы вспоминают жертв пожара в Кемерове. Радом с баннером стоят фотографии жертв трагедии, горят поминальные свечи.

Доступ к временному мемориалу на Манежной площади был открыт 27 марта в 16 часов 30 минут. К нему люди приносят цветы и мягкие игрушки, сообщает "Интерфакс". На Манежке дежурят усиленные наряды полиции и сотрудники Росгвардии. На Манежную площадь проход осуществляется через металлодетекторы.

Ранее москвичи и гости столицы приносили цветы, свечи и детские игрушки к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице у метро "Новокузнецкая" и на Пушкинскую площадь.Теперь выразить свою скорбь и сочувствие можно у стен Кремля, у Никольской башни. Такое решение принято мэрией столицы.

Сам мэр Москвы тоже прибыл на Манежку. Сергей Собянин возложил букет красных гвоздик у временного мемориала с портретами погибших в Кемерове.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек, среди жертв — 41 ребенок. Шестеро человек считаются пропавшими без вести. Список опознанных жертв пожара и тех, кого пока считают пропавшими, опубликован на сайте администрации Кемерова.

Среди госпитализированных указаны 69 человек, из них — 24 ребенка. При этом сейчас в больницах остались только 13 человек. Это 12 взрослых и 11-летний мальчик, выпрыгнувший с верхнего этажа торгового комплекса.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по жертвам этой трагедии. Общенациональный траур объявлен 28 марта.