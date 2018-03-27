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27 марта 201822:55

Киев вновь заявил претензию на "украинскую" Кубань

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Политическую "дальнозоркость" проявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Крымский мост, с его политической точки зрения, соединит украинский Крым и украинскую Кубань.

Кубань – это российский Краснодарский край, часть Ставрополья, часть Ростовской области, а также Адыгея и Карачаево-Черкесия, напоминает РИА Новости.

После того, как Киев блокировал подачу в Крым воды, электричества и частично транспортное сообщение, Россия строит мостовой переход через Керченский пролив. Это самый протяженный мостовой переход. Его длина составит 19 километров. Планировалось, что автомобильное движение по мосту откроется в декабре 2018 года, но строительство моста, о котором на Украине сначала говорили, что он существует только в павильоне "Мосфильма", идет рекордными темпами. Не исключено, что автомобильное движение по нему откроют уже в мае.

Крым проголосовал за возвращение в состав России на референдуме в марте 2014 года. За это проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% пришедших на голосование севастопольцев. Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, отрицая то, что жители Крыма демократическим путем, в соответствие с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Ранее на Украине хотели взорвать Крымский мост, а теперь призывают его блокировать, а также вводить санкции против всех россиян, которые приезжают в Крым.

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