Огонь в ТЦ "Свиблово" ликвидировала автоматическая система пожаротушения

Небольшое возгорание в торгово-офисном комплексе "Свиблово" на севере Москвы было ликвидировано автоматической системой пожаротушения. В здании сработала система оповещения, после чего из центра были эвакуированы 270 человек.

Причиной инцидента стало возгорание вентилятора, а площадь возгорания составила меньше квадратного метра. Пострадавших в результате ЧП нет, рассказали ТАСС в Главном управлении МЧСМЧС РФ по Москве.

25 марта крупный пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Жертвами огня стали 64 человека. По словам главы Следственного комитета РФ, в здании не работала система пожаротушения. 28 марта в стране объявлен общенациональный траур в память о погибших.