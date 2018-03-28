Трагедия в Кемерове: арестован разработчик системы пожаротушения

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Пожар в кемеровском ТЦ 12 минут назад
Трагедия в Кемерове: арестован разработчик системы пожаротушенияЧитайте нас в Telegram
Заводский районный суд Кемерово арестовал почти на два месяца руководителя компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в торговом центре "Зимняя вишня", Игоря Полозиненко.
Как передает РИА Новости, судья отправил Полозиненко в следственный изолятор на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года.
Ранее подобный вердикт был вынесен в отношении технического директора торгового центра "Зимняя вишня" Георгия Соболева и генерального директора ТЦ Надежды Судденок.
Всего же перед судьей предстали пять человек. Кроме вышеупомянутых, это сотрудник компании "Системный интегратор", занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в "Зимней вишне" Александр Никитин и сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин.
25 марта 2018 года в Кемерово на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" произошел масштабный пожар, жертвами которого стали по последним данным, 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в России.
По числу жертв кемеровский пожар является одним из четырех крупнейших в стране за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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