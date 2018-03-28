ТЦ в Кемерове вспыхнул молниеносно: очевидцы трагедии рассказали, как это было

Тема:
Пожар в кемеровском ТЦ 18 минут назад
ТЦ в Кемерове вспыхнул молниеносно: очевидцы трагедии рассказали, как это былоЧитайте нас в Telegram
Суд на два месяца арестовал всех пятерых фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом комплексе "Зимняя вишня", в том числе арендатора здания и тех, кто отвечал за работу пожарной сигнализации. О том, что происходило в центре в роковое воскресенье, 25 марта, рассказали те, кто пережил эту трагедию лично.
Его душат слезы. Маленькая певица Ксюша (ей было 11), "обжорка" Майя и "сладкоежка" Лера (ей вот-вот должно было 6 исполниться) — папа до сих пор о ней в настоящем времени. Когда микрофон задевает железный кулон во время интервью, просит не заставлять его снимать: это младшенькая нашла на улице, продела нитку и подарила папе.
В детской — девчачьи вещи на спинке стула, беспорядок на столе и больше никого. Родители сегодня впервые открыли дверь, которую наглухо заперли вечером после трагедии. В тот день папа проводил их до кинотеатра, купил попкорн. Сам ждал на первом этаже. Когда старшая позвонила и сказала – "Папа, пожар! Весь этаж в дыму" — Александр пытался разбить окно.
"Я пытался бить ногой стеклопакет — он не бьется, — говорит Александр. — Тогда я нанес удар локтем и пополз туда, к своим детям. У меня была тряпка с собой, но я сколько-то прополз и понял, что задыхаюсь, что я их не спасу — моих средств, этих тряпок не хватит. И я уполз назад, стал отхаркиваться черной смолой. Потом рванул еще раз туда — пробежал, но понял, что все равно не могу. Тогда набрал Ксению, она сказала – "Мы в кинотеатре", я кричал – "беги", слышал ее дыхание".
Воздуха не хватало — Александр побежал к спасателям. Суматоха — он вел их в одну сторону, те пошли в другую. Еще несколько минут телефон Ксюши прозванивается, но трубку уже никто не берет. Через полчаса перестали поступать и гудки. Примерно через сутки папа опознает ее по кулону, который висел на шее.
"Он дозвонился до меня и говорит: "Ольга, я убил детей. Дети задохнулись", — рассказывает мама погибших девочек. — Так неожиданно это услышать… Я говорю: "Ты что говоришь-то!" А он только говорит: "Прости, прости, прости". Я в машину и на красный свет, подъезжаю туда, а там уже такой черный дым валит…".
Поминутно восстановить всю картину событий теперь пытается следствие. В суде сегодня допросили арендатора торгового центра Надежду Суденнок. Она сказала, что надеется, что суд сможет "собрать дополнительную информацию" и покажет ее невиновность.
Впрочем, противоречивой информации сейчас настолько много, что часто наблюдаются нестыковки. Один из главных вопросов — кто отключил систему оповещения. И была ли она отключена. Один из арестованных в суде признался, что тревожная кнопка была неисправна уже несколько дней, и охранники поясняли, что это из-за ремонта в ТЦ. Эту версию подтверждают и показания инструктора Сергея Сочинского, который находился в центре в момент пожара. Его показания зачитали сегодня в суде: "Я отчетливо увидел, что все камеры 4-го этажа были черными. То есть либо уже сгорели, либо не работали, либо были задымлены. Я потребовал принудительно включить пожарную сигнализацию. После этого он начал нажимать какие-то кнопки, но ничего не работало".
По информации инструктора, пожар начался в детской комнате. Однако официальная версия причины пожара пока не названа. Огонь распространялся молниеносно. Сегодня хорошо видно, насколько сильно искорежило сам торговый центр: стена сверху углубляется внутрь, а в центре наоборот выпирает вперед. Риск обрушения сохраняется до сих пор.
Люди, убитые горем, сейчас ставят под сомнение все. В связи с этим появилась общественная группа местных жителей, которые пытаются не поддаваться панике и найти подтверждения тем фактам, которые имеются на данный момент. Некоторые из них накануне смогли пообщаться с президентом и задать ему свои вопросы. Официальное следствие продолжает расследование и должно дать ответы на те вопросы, которые сейчас задают себе все.
Ранее по теме
-
Анализ трагедии в Кемерово: чиновники не умеют говорить с людьми18 минут назад
-
Поручения СКР и Минздраву: Путин лично контролирует расследование трагедии в Кемерове1 час назад
-
СК: поджог ТЦ - маловероятная версия, на дым жаловались за день до пожара3 часа назад
-
Путин призвал не поддаваться панике из-за сообщений в соцсетях4 часа назад
-
СК: пожарную сигнализацию "Зимней вишни" обслуживал кондитер5 часов назад
-
Стыдно? Фейкометы удаляют посты о "300 жертвах", пранкеры взывают к Госдуме5 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Бастрыкин назвал основные версии пожара
- Скончался Олег Анофриев
- США требуют от России признать вину и обзывают чудовищем
- Фейкометы удаляют посты о "300 жертвах"
- В Ижевске умер конструктор Калашников
Самое читаемое
-
Никого прикрывать не будут: Путин высказался об отставке Тулеева
- "Это был поджог": гендиректор "Зимней вишни" указала на подозреваемых
- Проститься с учительницей, спасшей детей, пришли ее ученики
- Спустя полвека названа причина гибели Гагарина
- Провал Терезы Мэй: МИД узнал, на каком основании выдворили российских дипломатов
Авто.Вести.Ru
-
Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
- У Cadillac появился новый компактный кроссовер
- Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле
- Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Россия скорбит по погибшим в страшном пожаре
- По всей стране идет проверка торговых центров
- От "чудовища" требуют чистосердечного признания
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Кемерово, мы с тобой: москвичи скорбят по жертвам пожара
- ТЦ начали проверять на безопасность: волонтеры уже нашли нарушения
- Семь суток ареста: певца Витаса наказали за стрельбу в Барвихе
- Поход в SPA обернулся долгами и проблемами со здоровьем
- Рыбы и купола: утвержден дизайн новых станций Большого кольца метро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов
- Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось
- Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак