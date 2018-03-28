ТЦ в Кемерове вспыхнул молниеносно: очевидцы трагедии рассказали, как это было

Суд на два месяца арестовал всех пятерых фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом комплексе "Зимняя вишня", в том числе арендатора здания и тех, кто отвечал за работу пожарной сигнализации. О том, что происходило в центре в роковое воскресенье, 25 марта, рассказали те, кто пережил эту трагедию лично.

Его душат слезы. Маленькая певица Ксюша (ей было 11), "обжорка" Майя и "сладкоежка" Лера (ей вот-вот должно было 6 исполниться) — папа до сих пор о ней в настоящем времени. Когда микрофон задевает железный кулон во время интервью, просит не заставлять его снимать: это младшенькая нашла на улице, продела нитку и подарила папе.

В детской — девчачьи вещи на спинке стула, беспорядок на столе и больше никого. Родители сегодня впервые открыли дверь, которую наглухо заперли вечером после трагедии. В тот день папа проводил их до кинотеатра, купил попкорн. Сам ждал на первом этаже. Когда старшая позвонила и сказала – "Папа, пожар! Весь этаж в дыму" — Александр пытался разбить окно.

"Я пытался бить ногой стеклопакет — он не бьется, — говорит Александр. — Тогда я нанес удар локтем и пополз туда, к своим детям. У меня была тряпка с собой, но я сколько-то прополз и понял, что задыхаюсь, что я их не спасу — моих средств, этих тряпок не хватит. И я уполз назад, стал отхаркиваться черной смолой. Потом рванул еще раз туда — пробежал, но понял, что все равно не могу. Тогда набрал Ксению, она сказала – "Мы в кинотеатре", я кричал – "беги", слышал ее дыхание".

Воздуха не хватало — Александр побежал к спасателям. Суматоха — он вел их в одну сторону, те пошли в другую. Еще несколько минут телефон Ксюши прозванивается, но трубку уже никто не берет. Через полчаса перестали поступать и гудки. Примерно через сутки папа опознает ее по кулону, который висел на шее.

"Он дозвонился до меня и говорит: "Ольга, я убил детей. Дети задохнулись", — рассказывает мама погибших девочек. — Так неожиданно это услышать… Я говорю: "Ты что говоришь-то!" А он только говорит: "Прости, прости, прости". Я в машину и на красный свет, подъезжаю туда, а там уже такой черный дым валит…".

Поминутно восстановить всю картину событий теперь пытается следствие. В суде сегодня допросили арендатора торгового центра Надежду Суденнок. Она сказала, что надеется, что суд сможет "собрать дополнительную информацию" и покажет ее невиновность.

Впрочем, противоречивой информации сейчас настолько много, что часто наблюдаются нестыковки. Один из главных вопросов — кто отключил систему оповещения. И была ли она отключена. Один из арестованных в суде признался, что тревожная кнопка была неисправна уже несколько дней, и охранники поясняли, что это из-за ремонта в ТЦ. Эту версию подтверждают и показания инструктора Сергея Сочинского, который находился в центре в момент пожара. Его показания зачитали сегодня в суде: "Я отчетливо увидел, что все камеры 4-го этажа были черными. То есть либо уже сгорели, либо не работали, либо были задымлены. Я потребовал принудительно включить пожарную сигнализацию. После этого он начал нажимать какие-то кнопки, но ничего не работало".

По информации инструктора, пожар начался в детской комнате. Однако официальная версия причины пожара пока не названа. Огонь распространялся молниеносно. Сегодня хорошо видно, насколько сильно искорежило сам торговый центр: стена сверху углубляется внутрь, а в центре наоборот выпирает вперед. Риск обрушения сохраняется до сих пор.

Люди, убитые горем, сейчас ставят под сомнение все. В связи с этим появилась общественная группа местных жителей, которые пытаются не поддаваться панике и найти подтверждения тем фактам, которые имеются на данный момент. Некоторые из них накануне смогли пообщаться с президентом и задать ему свои вопросы. Официальное следствие продолжает расследование и должно дать ответы на те вопросы, которые сейчас задают себе все.