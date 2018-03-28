Анализ трагедии в Кемерово: чиновники не умеют говорить с людьми

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Пожар в кемеровском ТЦ 55 минут назад
Анализ трагедии в Кемерово: чиновники не умеют говорить с людьмиЧитайте нас в Telegram
Программа "60 минут" вышла в эфир со спецвыпуском в национальный день траура. 25 марта в здании ТЦ "Зимняя вишня" пожар унес жизни 64 человек. Большинство погибших — дети. 28 марта в Кемерове проходят церемонии прощания с жертвами трагедии.
Сегодня в городе плакали все: мужчины, женщины, дети, отметил Евгений Попов во время прямого включения из Кемерова. В город пришло осознание большой беды. В первые часы была надежда, что пропавшие без вести найдутся. Но сегодня прошли первые прощания, 23 человека были похоронены.
Глава Минздрава Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным сказала, что останки погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово, личность которых не удалось установить, доставят в Москву 29 марта для проведения генетической экспертизы и опознания. Она сообщила, что для экспертизы понадобится не менее трех недель.
Суд уже арестовал троих из пяти первых фигурантов: арендатора, технического директора и охранника. Охранник в суде заявил, что кнопка тревожной сигнализации не работала не неделю, как сообщалось первоначально, а три года. Он сказал, что охрана неоднократно писала рапорты с докладом о неисправность сигнализации, но технический директор ничего не делал.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил президенту, что посетители ТЦ говорили о запахе горящей проводки за сутки до трагедии, но на это просто не обращали внимание.
Сотрудник, который занимался в "Зимней вишне" противопожарной безопасностью закончил ПТУ по специальности повар, отметил Евгений Попов. То есть он не имел никакого представления о противопожарной безопасности.
Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов и вице-президент "Опоры России" Марина Блудян в программе "60 минут" сообщили, что два ведомства – Минстрой и МЧС – несколько лет не могут согласовать общие противопожарные требования к объектам. И что сейчас надо не бизнес кошмарить, а первую очередь разобраться с чиновниками, которые принимали "Зимнюю вишню".
"Целая орда чиновников не имеют никакого представления о том, чем они занимаются. Либо они вообще не читают документы, либо это корысть. Это коррупция!" – заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов.
"К этой трагедии все было готово. Это, по сути, теракт, к которому привела жадность наживы любой ценой и коррупция", — добавил член думского комитета по международным делам, писатель Сергей Шаргунов.
"Я бы разделил эту проблему на две части. С одной стороны, люди находятся в высшей степени отчаяния, доведены до крайней точки кипения и любая информация способна их взорвать. С другой стороны, есть проблема недоверия людей региональным властям. Чиновники не умеют разговаривать с людьми", — высказал свои соображения по поводу фейковых информационных вбросов советник директора федеральной службы войск Национальной гвардии Александр Хинштейн.
Все подробности обсуждения смотрите в программе "60 минут" 28 марта.
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