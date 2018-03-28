Сын президента Либерии вышел на поле в составе сборной США

Сборная США по футболу провела товарищеский матч со сборной Парагвая и выиграла со счетом 1:0. Главным событием встречи двух команд, не попавших на чемпионат мира 2018 года, стал дебют в составе "звездно-полосатых" полузащитника Тимоти Веа.

Сын выдающего либерийского нападающего, а ныне президента Либерии Джорджа Веа 18-летний Тимоти вышел на поле на 86 минуте. Выступающий за "Пари Сен-Жермен" – один из клубов своего отца Веа-младший сделал выбор в пользу американской сборной. Тимоти родился в Нью-Йорке и является гражданином США. Однако матч с парагвайцами был неофицальным, и при желании Веа сможет играть за сборную Либерии.

Не исключено, что в сборной США появится сын еще одной звезд 90-х – немецкого нападающего Юргена Клинсманна. Джонатан Клинсманн провел немало встреч за юношескую и молодежные сборные США, но пока не играл в первой команде. При этом возможен вариант выступления Клинсманна-младшего за сборную Китая. Мать футболиста – американка китайского происхождения, и сборная КНР рассматривает вратаря берлнской "Герты" как возможного кандидата.