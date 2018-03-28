100 тысяч долларов за две минуты: налет на банк в Москве попал на видео

Две минуты потребовалось пятерым вооруженным налетчикам на то, чтобы вынести 100 тысяч долларов из отделения Бинбанка на востоке столицы. Камера зафиксировала действия злоумышленников.

Порог финансового учреждения на Сокольнической площади злоумышленники в камуфляжной форме перешагнули в 17:06, а уже в 17:08 они спешно покинули банк с деньгами в руках. Вооружены преступники были пистолетами и автоматом — пригрозив кассирам расправой, они забрали всю наличность и скрылись на темном Hyundai.

Во время нападения никто из сотрудников и посетителей не пострадал. Позже брошенный подозреваемыми автомобиль был найден на востоке столицы, но самих налетчиков и след простыл.