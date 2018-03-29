Детскую больницу в Краснодаре дважды эвакуировали из-за пожарной тревоги

Краснодарская детская краевая больница дважды за неделю была эвакуирована из-за пожарной тревоги.

Первый раз тревога была поднята 24 марта: загорелись вещи, оставленные на лестнице.

Во второй раз ЧП произошло вечером 28 марта. Персонал и маленькие пациенты были эвакуированы из-за задымления на чердаке здания соматического отделения. В общей сложности проведена эвакуация 131 человека, из них 19 человек – персонал больницы.

По тревоге были подняты 56 пожарных и 20 единиц техники, передает ТАСС. На месте идет работа специалистов испытательной пожарной лаборатории, которые выясняют причины задымления.

Все эвакуированные уже вернулись в больницу.