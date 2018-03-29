Ребенок, выпрыгнувший из окна во время пожара в Кемерове, будет переведен из реанимации

11-летний мальчик, который во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове спасся от огня, выпрыгнув из окна, переводится из реанимации в отделение общей хирургии. Врачи Областной детской клинической больницы Кемерова сообщают, что в реанимационной поддержке мальчик больше не нуждается. В профильном отделении он будет вместе со своей бабушкой, передает ТАСС. Все остальные члены его семьи погибли.

До 27 марта ребенок, получивший при прыжке из окна 4 этажа множественные травмы, был подключен к аппарату искусственного дыхания. Затем, после отключения от аппарата, в его состоянии появилась положительная динамика. Ведущие врачи обсудили лечение малыша на консилиумах, проведенных с помощью телемедицинских систем.

25 марта в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" вспыхнул пожар, унесший 64 жизни. В числе погибших – 41 ребенок. Еще 76 человек, в том числе 27 детей, пострадали.