Кемеровские власти опровергли слухи об отставке Тулеева

Власти Кемеровской области опровергли сообщения СМИ о возможной отставке губернатора Амана Тулеева.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областной администрации, в настоящее время глава региона находится на рабочем месте и проводит очередную встречу с семьями погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Информацией о каких-либо кадровых решения в отношении губернатора Кузбасса в пресс-службе не располагают.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек, в том числе более 40 детей. В регионе проходит трехдневный траур. В рамках расследования арестованы пятеро подозреваемых. Накануне РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что якобы принято решение не проводить показательную отставку Амана Тулеева, однако позже глава региона все-таки покинет свой пост.

Сам президент России Владимир Путин во время встречи с инициативной группой граждан в Кемерове на вопрос об отставке Тулееве заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чем виноват.