Чемпионат мира-2018: Кокорин, Халк и Икарди рискуют не сыграть

До старта чемпионата мира по футболу, который летом пройдет на стадионах России, остается еще два с половиной месяца, но уже сейчас известны имена нескольких известных игроков, которые вряд ли попадут на форум из-за травм. В этом списке и российский форвард Александр Кокорин.

Нападающий сборной России и питерского "Зенита" назван в числе десяти сильнейших игроков, которые вряд ли сыграют на чемпионате мира, сообщает Euro-Football.Ru. Кроме Кокорина в этот не слишком оптимистический список попал его бывший одноклубник по "Зениту" бразилец Халк, выступающий нынче в Китае.

Также в Топ-10 потенциальных потерь World Cup-2018 аргентинец Мауро Икарди ("Интер", Италия), колумбиец Хуан Куадрадо ("Ювентус", Италия), португалец Ренату Санчеш ("Суонси", Англия), немец Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд), испанец Альваро Мората ("Челси", Англия), француз Кевин Гамейро ("Атлетико", Испания), англичанин Джек Уилшер ("Арсенал" Лондон) и исландец Гильфи Сигурдссон ("Эвертон", Англия).