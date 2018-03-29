Роскомнадзор ни при чем: Дуров объяснил, почему завис Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил произошедший 29 марта сбой в работе мессенджера отключением питания серверов. В своем "Твиттере" он пояснил: "Специалисты работают, но многое зависит от того, когда будет приведена в порядок подача электроэнергии в дата-центр".

The datacenter engineers say power in will be up very soon, so fingers crossed. — Pavel Durov (@durov) 29 марта 2018 г.

Сбой в работе Telegram произошел 29 марта, он затронул работу мобильного приложения и веб-клиента мессенджера.

На проблемы жалуются, в частности, пользователи из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана.

При этом часто звучат опасения, что сбой якобы является результатом действий властей по ограничению доступа к мессенджеру.

Роскомнадзор уже разъяснил, что не имеет к этому отношения.

"Если вам не терпится заподозрить во всем Роскомнадзор, знайте: мы тут ни при чем", — сообщило ведомство на своей странице "ВКонтакте".

20 марта Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнить требования закона о предоставлении информации органам безопасности и обязал в течение 15 дней дать ФСБ информацию для декодирования сообщений, напоминает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в противном случае ведомство намерено обратиться в суд для блокировки доступа к сервису на территории России. Дуров же заявил, что не отдает ключи от Telegram.