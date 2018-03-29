Telegram восстановился: отключалось все, что было близко к "рубильнику"

Специалисты частично восстановили работу Telegram после масштабного сбоя. В частности, мессенджером вновь могут пользоваться жители стран Западной Европы, Ближнего Востока и Африки.

"Если вы до сих пор испытываете проблемы с подключением (особенно в Германии, Иране и странах СНГ), подождите еще немного", — сообщается на страничке команды мессенджера в Twitter.

Сбой в работе Telegram произошел после 11:00 29 марта, он затронул работу мобильного приложения и веб-клиента мессенджера. Проблемы возникли у пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и СНГ. В частности, на невозможность войти в Telegram жаловались жители России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана.

Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил сбой отключением питания в кластере серверов Telegram. Страны, далекие от "рубильника" мессенджера, такие, как США или Австралия, сбой не затронул.