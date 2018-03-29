Болельщики проведут первые таймы матчей очередного тура РФПЛ в тишине

Болельщики клубов Российской футбольной премьер-лиги договорились между собой о слаженных действиях во время матчей 24-го тура отечественного чемпионата. В память о жертвах пожара в Кемерове было решено провести все первые таймы игр в тишине, отказавшись от голосовой поддержки своих любимцев.

"Болельщики клубов РФПЛ договорились о том, что проведут в тишине первый тайм в матчах 24-го тура в память о погибших при пожаре в Кемерове", — приводит слова источника в руководстве фан-клуба одной из команд РИА Новости.

Ранее стало известно, что все встречи 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги начнутся с минуты молчания. Напомним, что в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. Среди них – 41 ребенок.