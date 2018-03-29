На полигоне "Ядрово" началась перекачка фильтрата

На полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья началась перекачка фильтрата в специальный резервуар, что должно исключить возможность его попадания в почву.

Как передает РИА Новости, об этом общественность в Telegram-канале проинформировала пресс-служба губернатора Московской области.

Отмечается, что на свалке началась перекачка фильтрата в специальный котлован. Подчеркивается, что "по проекту проводимой рекультивации, данная мера исключает возможность его попадания в почву", — говорится в сообщении.

Утром 29 марта автоматические станции мониторинга качества воздуха Мосэкомониотринга зафиксировали в атмосфере столицы появление сероводорода.

В это же время в "Ядрово" произошел очередной выброс свалочного газа, предельно допустимая концентрация которого, в воздухе была превышена в 12 раз.

По словам и. о. главы Волоколамского района Андрея Вихарева, экологическая проблема "возникла из-за безветрия, стоял штиль". По его словам выбросы свалочного газа возможны до тех пор, пока на полигоне не заработает система принудительной утилизации газа. Согласно планам властей, она должна быть запущена к 15 июня 2018 года.

После того как 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились порядка 150 детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично осмотрел полигон и отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Врио главы района был назначен Андрей Вихарев.