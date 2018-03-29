"Аэрофлот" начал продажу билетов по субсидированным тарифам

На рейсы "Аэрофлота" и его дочерних компаний "Россия" и "Аврора" начата продажа билетов в Калининград, Симферополь и города Дальнего Востока. Субсидированные тарифы будут действовать с 29 марта по 1 декабря 2018 года. Перелетом в экономклассе смогут воспользоваться россияне в возрасте до 23 лет или свыше 60 лет, для женщин возраст понижен до 55 лет. А также инвалиды первой группы, инвалиды детства второй и третьей группы, а также сопровождающие ребенка-инвалида или инвалида первой группы.

Билет в одну сторону на перелед в одну сторону между Петропавловском-Камчатским и Москвой по субсидированному тарифу обойдется в 7500 рублей. 7400 рублей будет стоит билет на перелет из Владивостока в Москву или из Москвы во Владивосток. Еще на сто рублей дешевле будет стоить билеты на рейсы самолетов "Аэрофлота" на маршруте Южно-Сахалинск – Москва. Субсидированный тариф для перелетов на маршруте Хабаровск — Москва и Магадан — Москва составляет 7200 рублей.

7 тысяч рублей – это субсидированная цена билета в одну сторону на маршруте Якутск – Москва. Билет из Якутска во Владивосток или обратно обойдется в 6400 рублей. Билеты по 6 тысяч рублей для субсидированных категорий пассажиров на маршрутах Петропавловск-Камчатский – Владивосток и Красноярск – Хабаровск обойдутся в 6 тысяч рублей в одну сторону. На сто рублей меньше обойдется билет туда или обратно на рейсе Новосибирск – Владивосток.

Из Новосибирска в Хабаровск билет авиакомпании группы "Аэрофлот" стоит для льготных категорий 5 тысяч 700 рублей. 4 тысячи рублей – это цена на перелет по маршруту Магадан – Хабаровск или обратно. Самая дешевая цена на перелет – 1800 рублей – действует для маршрута Хабаровск – Владивосток.

Для западного российского анклава установлены субсидированные тарифы в 3800 рублей на маршрутах Калининград – Москва и 3500 рублей – Калининград-Санкт-Петербург.

Тариф в 5 тысяч рублей для билетов туда или обратно установлен на маршруте Омск – Симферополь. 4 тысячи 250 рублей – это цена билета на рейсы между крымской столицей и Тюменью. Перелет из Челябинска в Симферополь или из Симферополя в Челябинск обойдется в 3 тысячи 750 рублей.3500 рублей – цена перелета из Перми в Симферополь или обратно.

Билеты из Сиферополя в Оренбург или Нижний Новгород и обратно по субсидированным тарифам будут стоить 3 тысячи 375 рублей. 3 тысяч 125 рублей обойдется полет из Уфы в Симферополь или обратно. Тариф на маршруте Казань – Симферополь – 2 тысячи 750 рублей.

2 тысячи 500 рублей – это цена перелета из Симферополя в Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону. Столько же будет стоить обратный билет. При этом к этим тарифам таксы и сборы не применяются.

Кроме билетов по субсидируемым тарифам "Аэрофлот" продолжает продажу билетов по совей программе "плоских тарифов". Плоские тарифы уже действуют на рейсах "Аэрофлота" из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. А с 2018 года программа "плоских тарифов" задействована на рейсах авиакомпании "Россия" между Москвой и городами Дальнего Востока. Программа "плоских тарифов" направлена на обеспечение доступного воздушного сообщения отдаленных и стратегически важных регионов с центром европейской части России.

15 тысяч рублей за билет в одну сторону и 25 тысяч рублей "туда и обратно" – цена билетов на московском направлении – на маршрутах из Москвы в Магадан, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский. 5610 рублей стоит билет в одну сторону и 9350 рублей "туда и обратно" из Москвы в Симферополь или из Москвы в Калининград. Такая же цена на билет и в обратном направлении.

"Плоский тариф" введен и на рейсах авиакомпании "Россия". Билет в одну сторону обходится в 13 тысяч 200 рублей, а "туда и обратно" 22 тысячи рублей по направлениям Москва – Владивосток, Москва – Магадан, Москва – Петропавловск-Камчатский, Москва – Хабаровск, а также Москва – Южно-Сахалинск.