Израильская авиация провела разведку в Иране в обход радаров из РФ

ВВС Израиля в марте совершили разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана, оставшись незамеченными для радаров и средств противовоздушной обороны ряда стран, в том числе Сирии, а также российских систем на сирийской территории.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщила кувейтская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на свои информированные источники.

Речь идет об истребителях-бомбардировщиках F-35, которые незамеченными для радаров пролетели через воздушное пространство Сирии, Ирака и Ирана.

На большой высоте они провели разведку объектом, связанных с иранской ядерной программой в районе городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз.

Согласовывал ли операцию Израиль с Пентагоном, неизвестно.

Авиация Израиля имеет на вооружении семь истребителей-бомбардировщиков 5-го поколения F-35, которые могут без

посадки преодолевать расстояние от Израиля до Ирана и обратно дважды в сутки.