Ракета "Союз-2.1В" вывела военный спутник на расчетную орбиту

Ракета "Союз-2.1В" успешно вывела на орбиту космический аппарат министерства обороны России.

Об этом ТАСС рассказали в российском военном ведомстве, отметив, что ракета-носитель легкого класса стартовала 29 марта в 20:38 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Отмечено, что старт и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме.