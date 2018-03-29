Лотерейный билет обеспечил 18-летнюю канадку на всю жизнь

18-летней жительнице канадской провинции Квебек Шарли Лагарде невероятно повезло. Лотерейный билет, который девушка купила себе на совершеннолетие, оказался выигрышным. Суммы денежного приза хватит Лагарде, чтобы не работать практически всю жизнь, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Девушка выиграла один миллион канадских долларов (около 44,3 миллиона рублей). Победительнице предложили выдать награду двумя способами. Либо всю сумму сразу, либо частями, по тысяче канадских долларов (примерно 44,3 тысячи рублей) в неделю до конца жизни.

Канадка выбрала второй вариант после консультации с финансистом. Оказалось, что в этом случае ей не придется платить налоги с приза.

Лагарде говорит, что собирается потратить выигрыш на обучение в престижном университете и путешествия. По словам канадки, она мечтает стать фотографом и снимать для туристических журналов.