В Кемерове задержали гендиректора компании – собственника здания ТЦ "Зимняя вишня"

Сегодня, 30 марта, задержана генеральный директор компании – собственника здания сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово Юлия Богданова. Об этом сообщила СМИ представитель СК РФ Светлана Петренко.

Юлия Богданова является генеральным директором ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", передает РИА Новости. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел страшный пожар, унесший жизни 64 человек.

В ходе следствия удалось установить, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, не один раз получала уведомления от подчиненных по поводу недостатков системы противопожарной безопасности. При этом она не предпринимала никаких мер по устранению недостатков.

Следователи провели обыск по месту жительства Богдановой. В ближайшее время ей предъявят обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц").

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Здание ТРЦ подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.