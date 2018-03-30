Следователи пришли в администрацию Кемерова и в квартиру владелицы "Зимней вишни"

Следователи пришли в администрацию Кемерова. Они ведут расследование по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", Также обыски прошли в квартире владелицы торгового центра — генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлии Богдановой.

Следователи изымают документы, связанные со сгоревшим торговым центром, а также опрашивают тех чиновников, которые давали разрешение на ввод в эксплуатацию здания, переделанного из кондитерской фабрики, сообщает телеканал "Россия 24". Владелец здания Юлия Богданова задержана. В ближайшее время Следственный комитет России предъявит ей обвинение по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности, что привело к смерти двух и более лиц. Установлено, что Богданова, как ответственная за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания на улице Ленина, дом 35/2.

Гендиректором "Кемеровского кондитерского комбината" Богданова работает с 2016 года. Основным видом деятельности кондитерского комбината являлась сдача в аренду торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". При этом помещения на первом и втором этажах здания были выкуплены арендаторами, но коридоры, лестницы и все технические помещения оставались в собственности компании.

Богданова настаивает на том, что ответственным за пожарную безопасность здания торгового центра был технический директор "Кемеровского кондитерского комбината" Георгий Соболев.

У здания торгового центра было пять эвакуационных выходов. Это лестницы внутри здания. Но выход на эти лестницы был возможен только после открытия дверей электронными ключами — чипами. Двери, ведущие к указанным лестницам, должны были автоматически открываться в случае срабатывания пожарной сигнализации.

В торговом центре "Зимняя вишня" 10 марта несколько раз ложно срабатывала пожарная сигнализация. Об этом Богданова сообщила директору обслуживавшей систему компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко. На вызов приехали два сотрудника, один из них Александр Никитин, который обычно обслуживал противопожарную сигнализацию.

"На следующий день Полозиненко мне написал, что идет проверка системы и сообщил, что проблема устранена", — рассказала следствию Богданова.

Судденок, Соболев, Игорь Полозиненко и Александр Никитин вместе с сотрудником ЧОПа Сергеем Антюшиным являются фигурантами дела о пожаре. Они задержаны.

Выручка ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) в 2016 году составляла 61,5 миллиона рублей. Рост выручки составил 4% за год, а чистый убыток за год сократился более чем в два раза — до 19,8 миллиона рублей.

ОАО "ККК" является дочерней компанией томского ООО "КДВ Групп". 100% его акций, в свою очередь, владеет АО "Кондитерус ком" (Томск). Основная деятельность "КДВ Групп" — производство кондитерский изделий и закусок (бренды — "Яшкино", "Кириешки", "Озерский сувенир", "3 корочки", ETRE). Его основателем и владельцем в СМИ называют предпринимателя Дениса Штенгелова.

Пожар в "Зимней вишне" возник 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали. Девять пострадавших остаются в больницах, в том числе 11-летний мальчик, выпрыгнувший с верхнего этажа.

После пожара в кемеровском торгцентре начата проверка всех торгово-развлекательных комплексов по всей России. К сожалению, нарушения требований пожарной безопасности выявляются практически повсеместно.