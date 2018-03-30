Тема:
Пожар в кемеровском ТЦ 37 минут назад
Следователи пришли в администрацию Кемерова и в квартиру владелицы "Зимней вишни"Читайте нас в Telegram
Следователи пришли в администрацию Кемерова. Они ведут расследование по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", Также обыски прошли в квартире владелицы торгового центра — генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлии Богдановой.
Следователи изымают документы, связанные со сгоревшим торговым центром, а также опрашивают тех чиновников, которые давали разрешение на ввод в эксплуатацию здания, переделанного из кондитерской фабрики, сообщает телеканал "Россия 24". Владелец здания Юлия Богданова задержана. В ближайшее время Следственный комитет России предъявит ей обвинение по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности, что привело к смерти двух и более лиц. Установлено, что Богданова, как ответственная за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания на улице Ленина, дом 35/2.
Гендиректором "Кемеровского кондитерского комбината" Богданова работает с 2016 года. Основным видом деятельности кондитерского комбината являлась сдача в аренду торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". При этом помещения на первом и втором этажах здания были выкуплены арендаторами, но коридоры, лестницы и все технические помещения оставались в собственности компании.
Богданова настаивает на том, что ответственным за пожарную безопасность здания торгового центра был технический директор "Кемеровского кондитерского комбината" Георгий Соболев.
У здания торгового центра было пять эвакуационных выходов. Это лестницы внутри здания. Но выход на эти лестницы был возможен только после открытия дверей электронными ключами — чипами. Двери, ведущие к указанным лестницам, должны были автоматически открываться в случае срабатывания пожарной сигнализации.
В торговом центре "Зимняя вишня" 10 марта несколько раз ложно срабатывала пожарная сигнализация. Об этом Богданова сообщила директору обслуживавшей систему компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко. На вызов приехали два сотрудника, один из них Александр Никитин, который обычно обслуживал противопожарную сигнализацию.
"На следующий день Полозиненко мне написал, что идет проверка системы и сообщил, что проблема устранена", — рассказала следствию Богданова.
Судденок, Соболев, Игорь Полозиненко и Александр Никитин вместе с сотрудником ЧОПа Сергеем Антюшиным являются фигурантами дела о пожаре. Они задержаны.
Выручка ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) в 2016 году составляла 61,5 миллиона рублей. Рост выручки составил 4% за год, а чистый убыток за год сократился более чем в два раза — до 19,8 миллиона рублей.
ОАО "ККК" является дочерней компанией томского ООО "КДВ Групп". 100% его акций, в свою очередь, владеет АО "Кондитерус ком" (Томск). Основная деятельность "КДВ Групп" — производство кондитерский изделий и закусок (бренды — "Яшкино", "Кириешки", "Озерский сувенир", "3 корочки", ETRE). Его основателем и владельцем в СМИ называют предпринимателя Дениса Штенгелова.
Пожар в "Зимней вишне" возник 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали. Девять пострадавших остаются в больницах, в том числе 11-летний мальчик, выпрыгнувший с верхнего этажа.
После пожара в кемеровском торгцентре начата проверка всех торгово-развлекательных комплексов по всей России. К сожалению, нарушения требований пожарной безопасности выявляются практически повсеместно.
Ранее по теме
-
В Кемерове задержали гендиректора компании – собственника здания ТЦ "Зимняя вишня"2 часа назад
-
Кемеровская трагедия: новые подробности от Следкома и очевидцев13 часов назад
-
Почему Путин не вышел к митингующим в Кемерове15 часов назад
-
"Дети остались за дверью": закрывший двери кинозала "Зимней вишни" мужчина потерял в огне дочерей16 часов назад
-
Украина не намерена выдавать России блогера-провокатора Вольнова17 часов назад
-
Власти Риги пожертвуют 50 тысяч евро семьям погибших в Кемерове19 часов назад
Сейчас
Минобороны опубликовало видео запуска "Союза"
Картина дня
-
Владелица "Зимней вишни" за решеткой
- Россия высылает 60 американских дипломатов
- Дочь Скрипаля пришла в сознание
- 9 лет и 10 месяцев: вынесен приговор Шакро Молодому
- Telegram засбоил по всему миру: что сказал Дуров
Самое читаемое
-
Дети остались за дверью: закрывший двери кинозала мужчина потерял в огне дочерей
- Некому хоронить: тело Мавроди четвертый день лежит в морге невостребованным
- "Мертвая рука" для буйных голов: на Западе вспомнили про последнюю защиту России
- "Я кричал – беги, слышал ее дыхание": очевидцы трагедии рассказали, как это было
- Удаляет все пятна - это обман. Роскачество назвало лучшие стиральные порошки
Авто.Вести.Ru
-
Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
- У Cadillac появился новый компактный кроссовер
- Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле
- Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Кемеровская трагедия: новые подробности
- У Лондона новая версия отравления Скрипалей
- В российских регионах началось половодье
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Быстро и дерзко: банк в Сокольниках ограбили за 2 минуты
- Тройной контроль: школьные столовые превращают в рестораны
- В Измайлове новоселы осваивают первую многоэтажку по программе реновации
- Дышать стало легче: на юге Москвы модернизировали очистные сооружения
- Жители подмосковного поселка оказались в транспортной блокаде
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов
- Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось
- Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак