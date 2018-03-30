Контрактники вытесняют срочников. В этом году в России призовут меньше новобранцев

Количество срочников в российской армии опять сокращается. В этот весенний призыв, который стартует уже первого апреля, планируют набрать всего 128 тысяч молодых людей, что на 10% меньше, чем в 2017 году. Тогда отдавать долг родине отправились 142 тысячи новобранцев, рассказал в интервью газете "Красная Звезда" врио начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба РФ Евгений Бурдинский.

Военачальник уточнил, что много солдат срочной службы в армии просто не нужно. Хватает и контрактников. Поэтому в некоторых регионах России весенний призыв вообще проводиться не будет. Например, в Республике Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в отдельных районах Камчатского, Пермского и Красноярского краев, Иркутской, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

Кстати, ранее российские десантники объявили, что за последние 4 года количество солдат срочной службы в ВДВ сократилось вдвое. Связано это с тем, что в воздушно-десантные войска охотно идут профессиональные военные, которые служат по контракту. Новобранцы просто не нужны.

В оборонном ведомстве уточнили, что сейчас в отечественных ВДВ уже есть подразделения, куда срочников вообще не берут, а в некоторые армейские части принимают не больше 100 человек.