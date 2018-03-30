Россия хочет добрых отношений с США, но вынуждена отвечать на беззаконие

Шаги Москвы по высылке американских дипломатов носили ответный характер после недружественных действий США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия не развязывала дипломатических войн, а президент Владимир Путин остается сторонником развития добрых отношений со всеми странами, включая США, передает "Интерфакс".

"РФ никогда не была инициатором санкционных обменов, обменов высылками дипломатов и так далее", — добавил Песков, отметив, что Кремль не согласен с оценками Вашингтона по поводу высылки дипломатов.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что реакция США на решение РФ выдворить американских дипломатов оказалась "иезуитской до откровенной нелепости".

"Нет оправдания ответным мерам России" — это уже слишком даже для американской дипломатии", — написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он добавил, что "все это напоминает уже не холодную войну, а бои без правил".