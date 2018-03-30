Новости Общество

Все видео этой рубрики
30 марта 201814:08

Сотрудники Минюста США увезли из Чехии россиянина Евгения Никулина
Читайте нас в Telegram

Чехия выдала США россиянина Евгения Никулина, которого американские власти обвиняют в хакерских атаках и краже информации с компьютеров компаний LinkedIn и Dropbox, передает "Интерфакс".

Самолет с россиянином вылетел из Праги минувшей ночью. Однако официально эти сведения пока не подтверждены, в частности молчит министерство юстиции Чехии, хотя решение об экстрадиции мог принять только его глава Роберт Пеликан, отмечает ТАСС.

Чешские власти при сотрудничестве с ФБР арестовали Никулина в октябре 2016 года по запросу Вашингтона. В ноябре 2017-го Верховный суд в Праге одобрил возможность его экстрадиции в США. LinkedIn уже поблагодарила ФБП за "тяжелую работу и самоотверженность" в этом деле.

Сейчас

13:30

Сотрудники Минюста США вывезли из Чехии россиянина Евгения Никулина

12:35

Теплый разговор: Трамп не обещал Путину выиграть гонку вооружений

12:09

Генпрокурора Украины не пустили в США

11:23

Пожар в "Зимней вишне": режим ЧС снят

10:38

В Кемерове задержали главу стройнадзора

10:03

Минобороны опубликовало видео запуска "Союза"

08:59

Следователи пришли в администрацию Кемерова

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Пожар в "Зимней вишне": режим ЧС снят

Пожар в "Зимней вишне": режим ЧС снят

2 часа назад
Теплый разговор: Трамп не обещал Путину выиграть гонку вооружений

Теплый разговор: Трамп не обещал Путину выиграть гонку вооружений

1 час назад
В Минобороны РФ прокомментировали чудесное исцеление отравленного "Новичком" британца

В Минобороны РФ прокомментировали чудесное исцеление отравленного "Новичком" британца

2 часа назад
Россия хочет добрых отношений с США, но вынуждена отвечать на беззаконие

Россия хочет добрых отношений с США, но вынуждена отвечать на беззаконие

40 минут назад
Брата украинского пранкера-провокатора взяли в Архангельске с детским порно

Брата украинского пранкера-провокатора взяли в Архангельске с детским порно

2 часа назад
Дочь Скрипаля начала самостоятельно есть и пить

Дочь Скрипаля начала самостоятельно есть и пить

3 часа назад
Генпрокурора Украины не пустили в США

Генпрокурора Украины не пустили в США

1 час назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

26.03.2018 09:00
С Олегом Анофриевым прощаются в ЦКБ

С Олегом Анофриевым прощаются в ЦКБ

2 часа назад
На космодроме Плесецк прошли испытания новой баллистической ракеты "Сармат"

На космодроме Плесецк прошли испытания новой баллистической ракеты "Сармат"

10 часов назад
Вслед за владелицей сгоревшего ТЦ в Кемерове задержали главу стройнадзора

Вслед за владелицей сгоревшего ТЦ в Кемерове задержали главу стройнадзора

3 часа назад
Новейший ЗРК "Багульник" успешно прошел испытания

Новейший ЗРК "Багульник" успешно прошел испытания

2 часа назад
Российским регбистам по ошибке включили гимн СССР в Германии

Российским регбистам по ошибке включили гимн СССР в Германии

3 часа назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Вера Брежнева призвала бойкотировать ТЦ, но поклонники ее не поняли

Вера Брежнева призвала бойкотировать ТЦ, но поклонники ее не поняли

10 минут назад
Покидающие Гуту боевики предоставляют карты минных полей

Покидающие Гуту боевики предоставляют карты минных полей

31 минута назад
Песков уточнил, как решается проблема "Ядрова"

Песков уточнил, как решается проблема "Ядрова"

40 минут назад
"Выкинули из сети вещания": Кремль изучает ситуацию с RT в США

"Выкинули из сети вещания": Кремль изучает ситуацию с RT в США

1 час назад
Пешеход увернулся от опрокинувшегося после столкновения авто в Петербурге

Пешеход увернулся от опрокинувшегося после столкновения авто в Петербурге

1 час назад
"Уральские пельмени" пошли ва-банк из-за страха и голода

"Уральские пельмени" пошли ва-банк из-за страха и голода

1 час назад
Автобус снес женщину-пешехода на востоке Москвы. Видео

Автобус снес женщину-пешехода на востоке Москвы. Видео

1 час назад
"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

1 час назад
Аксенов рассказал о провале врагов, самостроях и плохих дорогах

Аксенов рассказал о провале врагов, самостроях и плохих дорогах

1 час назад
В Maserati сделали соперника Porsche Cayenne Turbo

В Maserati сделали соперника Porsche Cayenne Turbo

2 часа назад
Контрактники вытесняют срочников. В этом году в России призовут меньше новобранцев

Контрактники вытесняют срочников. В этом году в России призовут меньше новобранцев

2 часа назад
В Москве водителей призвали не спешить с "переобувкой"

В Москве водителей призвали не спешить с "переобувкой"

3 часа назад
Искусственное замедление iPhone теперь можно отключить

Искусственное замедление iPhone теперь можно отключить

3 часа назад
Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракеты-носителя "Союз"

Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракеты-носителя "Союз"

3 часа назад
Солистки группы Spice Girls станут героинями мультфильма

Солистки группы Spice Girls станут героинями мультфильма

3 часа назад
Жилье без прописки: зачем покупают апартаменты

Жилье без прописки: зачем покупают апартаменты

4 часа назад
Что позволит США начать войну: 3 последних события

Что позволит США начать войну: 3 последних события

4 часа назад
Шаг в новой холодной войне: Госдеп возмущен ответом Москвы на высылку дипломатов

Шаг в новой холодной войне: Госдеп возмущен ответом Москвы на высылку дипломатов

4 часа назад
В трейлере "Мира Дикого Запада" спрятан ужасающий рекламный ролик

В трейлере "Мира Дикого Запада" спрятан ужасающий рекламный ролик

4 часа назад
В шаге от диабета: главные вопросы об опасности ожирения и здоровом образе жизни

В шаге от диабета: главные вопросы об опасности ожирения и здоровом образе жизни

4 часа назад
Криптовалюты: худший квартал в истории

Криптовалюты: худший квартал в истории

5 часов назад
Запрещен ввоз пекинской капусты из Белоруссии в Россию

Запрещен ввоз пекинской капусты из Белоруссии в Россию

6 часов назад
"Погода 24": уже в выходные Россию ожидает резкое потепление

"Погода 24": уже в выходные Россию ожидает резкое потепление

6 часов назад
699
Экс-начальника базы Тихоокеанского флота осудили за хищение топлива на 18 миллионов

Экс-начальника базы Тихоокеанского флота осудили за хищение топлива на 18 миллионов

6 часов назад
Весенние паводки охватывают новые регионы России

Весенние паводки охватывают новые регионы России

7 часов назад
Минобороны: за неделю 23 иностранных самолета вели разведку у границ России

Минобороны: за неделю 23 иностранных самолета вели разведку у границ России

11 часов назад
Взятый на "деле Маэли" маньяк признался в еще одном убийстве

Взятый на "деле Маэли" маньяк признался в еще одном убийстве

13 часов назад
Фестиваль Ростроповича: с оркестром "Вена-Берлин" выступит пианист Рудольф Бухбиндер

Фестиваль Ростроповича: с оркестром "Вена-Берлин" выступит пианист Рудольф Бухбиндер

20 часов назад
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21