Сотрудники Минюста США увезли из Чехии россиянина Евгения Никулина

Чехия выдала США россиянина Евгения Никулина, которого американские власти обвиняют в хакерских атаках и краже информации с компьютеров компаний LinkedIn и Dropbox, передает "Интерфакс".

Самолет с россиянином вылетел из Праги минувшей ночью. Однако официально эти сведения пока не подтверждены, в частности молчит министерство юстиции Чехии, хотя решение об экстрадиции мог принять только его глава Роберт Пеликан, отмечает ТАСС.

Чешские власти при сотрудничестве с ФБР арестовали Никулина в октябре 2016 года по запросу Вашингтона. В ноябре 2017-го Верховный суд в Праге одобрил возможность его экстрадиции в США. LinkedIn уже поблагодарила ФБП за "тяжелую работу и самоотверженность" в этом деле.