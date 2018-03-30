Российские дипломаты хотят навестить дочь Скрипаля, которой стало лучше

Представители российской дипломатической миссии в Великобритании хотят встретиться с Юлией Скрипаль. Дочери экс-полковника ГРУ недавно стало лучше, она пришла в себя. Как гласит сообщение посольства РФ в микроблоге Twitter: "Это хорошая новость. Мы настаиваем на праве видеть ее согласно конвенции от 1968 года".

Сегодня же стало известно, что Юлия Скрипаль уже может разговаривать, а также самостоятельно есть и пить. Но ее отец все еще находится в коме.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров лондонского района Солсбери. Предположительно, их отравили особо токсичным нервнопаралитическим ядом. В покушении на разведчика правительство Великобритании обвинило Россию. После чего Королевство, а за ним Штаты и ряд стран ЕС начали высылать российских дипломатов.