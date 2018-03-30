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30 марта 201816:07

"Котики" "Газпрома" подали апелляцию по спору с "Нафтогазом"

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"Газпром" 29 марта подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" по контракту на транзит газа через Украину.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в российском газовом холдинге, подчеркнув, что ходатайство направлено в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

Речь идет об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа. В "Газпроме" считают, что оно рассматривалось судьями с существенными процессуальными нарушениями.

В Twitter "Нафтогаз Украины" назвал "Газпром" котиками в связи с заявлением зампреда компании Андрея Круглова о том, что в финансовой отчётности за 2017 год российская компания отразит резерв на выплату "Нафтогазу 2 миллиардов 56 миллионов долларов по решению арбитража Стокгольма. Круглов подчеркнул, что прибыль компании снизится, но убытка не будет.

"Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это ещё не факт и "надо посмотреть", но международные стандарты финансовой отчётности — это международные стандарты финансовой отчётности», — говорится в сообщении украинской корпорации.

При этом Круглов не уточнил, будет ли "Газпром" выплачивать "Нафтогазу" 2 миллиардов 56 миллионов долларов по решению шведского арбитража.

В конце марта Минюст Украины заявил о наличии некоего плана по взысканию средств с "Газпрома".

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