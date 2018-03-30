Охранники "Зимней вишни" самоликвидировались

Частное охранное предприятие "Центр защиты", охранявшее сгоревший в Кемерове торговый центр "Зимняя вишня", самоликвидировалось.

"В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована", — написал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн на своей страничке в Twitter.

При этом он добавил, что Росгвардия уже подготовила документы для ликвидации ЧОП через суд.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, в том числе 27 детей.

Аварийно-восстановительные работы на месте ЧП уже завершены. "Для подготовки заключения о состоянии здания привлечена экспертная организация, работают специалисты", — сообщили ТАСС в администрации города.