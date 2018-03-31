Молодые специалисты Комсомольска-на-Амуре получили новые возможности для профессионального роста

Новое оборудование поступило в Межрегиональный центр компетенций Комсомольска-на-Амуре. Там готовят студентов для наиболее востребованных промышленных профессий и специальностей. Теперь они учатся на самых современных станках и используют мобильных роботов.

Лазерная резка металла, станки с числовым программным управлением, мехатронные станции и мобильные роботы, новое современное оборудование получил межрегиональный центр компетенций в Комсомольске-на-Амуре. Там создан тренировочный полигон, где готовят рабочие кадры по специальностям, которые входят в ТОП-50 российской промышленности. Студенты уже приступили к занятиям.

Возможности – неограниченные. 420 уникальных рабочих мест. В распоряжении вчерашних школьников — лаборатория виртуальной сварки, новейшие координатно-измерительные машины и станции мехатроники – по сути, автоматизированные заводы в миниатюре.

Команда третьекурсника Леонида Гольцова недавно вернулась со стажировки в Японии, где иностранным коллегам было чему поучиться у россиян. "В Японии нам предложили собрать робота самим, с нуля, с помощью 3D-принтеров. И показать, как он будет действовать. Мы эту задачу выполнили", — вспоминает Леонид Гольцов, студент.

Ярослава сейчас готовится к полуфиналу национального чемпионата "Молодые профессионалы", он пройдет здесь в апреле. Будущий технолог, она мечтает строить самолеты. Говорит, на современном фрезерном станке с ЧПУ можно изготовить любую деталь.

Практических навыков набираются на специальном учебном полигоне. Листовой металл здесь сгибают, как оригами. Оборудование такого уровня в дальневосточной промышленности пока только внедряют. Все станки – отечественного производства. На оснащение тренировочного полигона было направлено порядка полумиллиарда рублей.

То, что сейчас создается в этом центре, беспрецедентно по масштабу: сотни единиц новейшего оборудования. Сегодня – это самая современная, и пока единственная на Дальнем Востоке площадка по подготовке специалистов высокотехнологичных профессий, которые входят в ТОП-50 российской промышленности.

С таким опытом специалистам – "зеленый свет" на любом предприятии. Ежегодно только на заводы объединенной авиастроительной корпорации приходит около двух тысяч молодых рабочих. Евгений Ряполов уже в 23 имел личное клеймо – он сам контролирует качество выполняемой им работы. Строит новейшие истребители Су-35С.

В соответствии с международным стандартом WorldSkills в этом межрегиональном центре сейчас готовят по 9 компетенциям. Вскоре, вероятно, их станет больше. Совместно с партнерами из Китая здесь разрабатывают новое направление – "беспилотные технологии".