В Москве дан старт месяцу всемирного информирования об аутизме

Руководители благотворительных фондов собрались на пресс-конференцию в Москве. По ее итогам было подписано соглашение о сотрудничестве и дан старт месяцу всемирного информирования об аутизме.

Весь апрель будут проходить специальные акции и мероприятия, которые должны помочь привлечь внимание к проблемам людей с аутизмом.

"Сбой в генетическом коде не делает для нас слово и его смысл непонятными. Мы все равно его слышим, понимаем, что имеется в виду, добавляем к этому новый смысл. На самом деле, по этому сценарию и должна происходить наша коммуникация с людьми с особенностями. Они могут сказать по-другому, но, если сделать совсем небольшое усилие, мы в состоянии их понять и принять", — заявила глава фонда Авдотья Смирнова.