Жители и гости Кемерова несут цветы к мемориалу "Зимней вишни"

Нам всем вместе срочно требуется разработать всероссийскую инструкцию для всех, кто по всей стране отправляется в многочисленные торговые центры, особенно в расположенные в таких центрах кинотеатры.

Для "Вестей в субботу" Кемеровская область, Кузбасс — всегда особенные. Мы много-много раз снимали там репортажи. И, как нам кажется, не только знаем, но и хоть немого понимаем этой край.

Аварии на шахтах, многочисленные природные выбросы метана, не раз помноженные на человеческое безрассудство, до сих пор и казались главным бичом Кузбасса. Однако путем неимоверных усилий, сначала болезненной, а потом принятой реструктуризации угольной отрасли, в том числе через переход на всю большую добычу угля не под землей, а открытым способом, в разрезах, а также через все большее перенаправление экспортных потоков с Европы на Азию, в последние 10-15 лет Кузбасс избавился от былых ярлыков. Кузбасс пошел вперед. Но вот горняки опять встали — в знак траура.

Как же так? Ведь, по идее, появление таких, как принято говорить, мультифункциональных торгово-развлекательных центров, как "Зимняя вишня", — это как раз свидетельство того, что жизнь изменилась, что худо-бедно выросли доходы, пошла потребительская революция. И вдруг в этой новой жизни – такое! Где все мы допустили ошибку? Я говорю "все мы", потому что такие центры — по всей стране.

По всей России идут проверки таких торговых центров. Но одно дело — куда смотрят соответствующие службы, другое — куда бы должны посмотреть и мы с вами. В Кемерово "Вести в субботу" отправились в торговый центр "Аврора". Он расположен подальше от центра, но тоже большой. На двери — объявление об отмене киносеансов. Траур. Встретившись с менеджментом, выяснили: и здесь, как и по всей стране, кино — на самом последнем этаже. Почему?

- Детский центр закрыт из-за траура. Кинотеатр расположен на последнем этаже вашего торгового центра. Почему и в Кемеровской области, и по всей стране, детские комнаты и кинотеатры, как правило, находятся на последнем этаже?

- Я думаю, это связано с тем, чтобы большое количество людей посетило весь торговый центр, — рассказывает Николай Шашков, заместитель управляющего торговым центром "Аврора".

- Поднимаясь этаж за этажом? Шопинг?

- Да.

Впрочем, главное ведь — была бы в порядке противопожарная система. Как здесь? Как же должно работать?

Есть много версий, почему люди не могли выбраться из "Зимней вишни". Не будем подменять ими следствие. Сосредоточимся на том, почему же кемеровчане сразу не поверили в официальным данным властей о числе погибших. Сегодня-то все уже признали: погибших — 64. Но еще недавно кемеровские власти говорили о четырех или семи погибших, в то время как Интернет заполнили данные о сотнях. В итоге был митинг.

Именно на нем была сформирована инициативная группа, которая ездила по моргам и даже на хладокомбинат. "Вести в субботу" расскажут и про причины, и про обстоятельства того митинга. Мы также встретились с одной из поистине мужественных женщин, искавших тела. Риелтор Жанна Карленко впервые рассказала о том, какими она увидела тела в морге.

"Может быть, я скажу какие-то жесткие, страшные вещи, но это правда. И если люди хотят правду знать, я ее буду говорить. Там маленькое помещение, тела лежали друг на друге. Лежала мама, на ней — двое ребятишек маленьких, лежали бабушка с внуком или внучкой, но тоже с ребенком. И вот представьте столько тел на такой площади. Грубо говоря, как трехкомнатная квартира в хрущевке 65-70 квадратов, где разместить 64 тела. Конечно, они там лежат друг на друге. Меня потом спрашивали: может быть, это не оттуда были тела? Эти тела были оттуда. Были три тела, пострадавшие в ДТП. Но их было видно, они были другого цвета, они были темные. Все тела, которые были в "Зимней вишне", были желтого цвета: как нам потом объяснили, это от угарного газа", — вспоминает Карленко.

Именно инициативная группа смогла предоставить согражданам информацию, в которую поверили.

"Я благодарен этой группе общественников. Поступала фейк-информация о том, что из детских домов вывезли детей, они погибли и никто их не может защитить", — рассказал вице-губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

- Было такое.

- Так вот эта инициативная группа села в машины, поехала по всем детским домам, переговорила со всеми их руководителями, посмотрела на детишек. вернулась и сказала: это неправда!

Но давайте дослушаем Жанну. Это ее группа подтвердила: жертв очень много, но не сотни, а все-таки именно 64. В морге Жанна просмотрела и журнал регистрации.

"Они все пронумерованы. Были номера, обведенные красным. Мы спросили: что это? Нам ответили: это ребятишки. У всех стоял один диагноз — отравление угарным газом", — пояснила Жанна Карленко.

- Как произошла встреча с Путиным?

- Встречи с ним никак не ожидали. Мы выходили из морга — открывается дверь, заходит Песков. Я, честно говоря, подумала, что у меня после морга галлюцинации начались, потому что неожиданно было. И Путин должен был встречаться с главврачом, потому что ему открыли кабинет. Но когда он увидел людей, он развернулся и подошел к нам.

На этой встрече с президентом почти все члены инициативной группы вели и свои записи на смартфоны. Мы свели обе записи: и официальную, и «народную». Вот характерный отрывок.

- Вопрос — в том, что таких объектов по стране много. МЧС зашевелилось, начало выяснять. Их там сотни! – сказал глава государства.

- Вы "Лапландию" посмотрите, трещит по швам!

- У вас еще один торговый центр есть?

- Да. Был стадион, спорткомплекс, текла крыша — продали. Выкопали там котлован, сделали цокольное помещение. У нас все заводы бывшие переделаны в торговые центры.

Сейчас задним числом в городе вспоминают еще много чего странного про "Зимнюю вишню".

"Говорили, что часто замыкала проводка, что вода капала откуда-то сверху. Накануне, за день. Я видела девочку, которая говорила нам, что за день до трагедии сидела в кафе, и дважды потух свет", — рассказала Жанна Карленко.

Кстати, перестроена была и "Аврора". В нем уже прошла прокурорская проверка. Теперь-то — да. Теперь и Кемеровский облсовет мгновенно провел внеочередную сессию.

Как уже хорошо всем известно, собственник "Зимней вишни" живет между Россией и Австралией. Но это его право. Деньги пострадавшим он перевел. Даже депутаты не могут решать за следствие, кто несет большую ответственность: собственник или управляющая компания. Это в конце концов прерогатива МЧС.

С федерального МЧС есть кому спросить. Но мы помним, что президент сказал про "Зимнюю вишню" на встрече с инициативной группой.

- А материалы как разрешили такие использовать? Там же горючие материалы использованы, согласно первым докладам следователей. Как это могло быть?! — сказал глава государства.

- Владимир Владимирович, вы же понимаете, что есть такие люди, которые подписывают эти документы.

- Именно об этом я и говорю.

Еще вопрос от нас: когда была последняя проверка МЧС в той же "Авроре"? По словам одного из сотрудников, за год ни одной проверки не было.

И все же не после трагедии в МЧС свое дело делали, как могли, споро. Буквально в считаных метрах от "Зимней вишни", в городской школе №7, где развернули штаб МЧС, а потом и остальных служб. Нас, кажется, первыми из телевизионщиков пустили в спортивный зал школы, где шла работа с родственниками погибших. Здесь и представители Пенсионного фонда (оказание помощи по потере кормильца), и ЗАГСа (выдавали свидетельства о смерти), и Службы занятости (для потерявших работу сотрудников сгоревших магазинов). Но в этом же школьном спортзале был у нас и еще один разговор. Здесь же и служители Церкви.

Поначалу местные власти с истинной информацией о числе жертв сильно затянули. Вот тогда люди и вышли на площадь.

- А вы в обычной жизни не политический активист?

- Абсолютно нет, — говорит Жанна Карленко. – Но то, что произошло, всколыхнуло меня, и я туда пошла, потом. что хотела знать правду. Я как мать боюсь за своего ребенка, за себя, потому, что первая мысль, что теракт случился и это может произойти с каждым. Возникла ситуация, когда стало страшно выходить из дома. Появились фото в соцсетях, что власти отгораживаются.

Одним из единичных областных руководителей, кто вышел тогда к людям, был вице-губернатор Сергей Цивилев, который совсем недавно перевелся в Кемерово из Якутии, но, будучи бывшим офицером флота, нашел в себе моральные силы, как это принято у военных, преклонить перед людьми колено — за грехи даже и тех, кто работал в области задолго до его приезда. Потом в штабе в 7-й школе мы попросили его поговорить с нами наедине. Свободным оказался класс школьного психолога.

- Страшно было?

- Было немножко не по себе, — признался Сергей Цивилев. — Но я здесь уже работал три недели до этого. Я увидел очень интересных людей. Они все сильные, прошли огонь, воду и медные трубы. Они живут на этой земле и не собираются никуда отсюда уезжать, это их Родина, и они заинтересованы в том, чтобы она развивалась и была прекрасной.

В один момент на митинги возникла критическая ситуация. Чаще всего в Интернете можно было увидеть кадры, снятые с нижней точки. На них видно, что площадь была забита до отказа. Но в течение всего митинга делались снимки и из здания сбоку. Видно, что людей было много, но все-таки не целая площадь. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что там были не только родственники погибших и пострадавшие, были и некие люди в масках. И они заводили.

"На площади начался базар, — вспоминает Жанна Карленко. – Творилось что-то страшное. Было достаточно много здравых мужчин, которые это остановили. В толпе были и люди неадекватные. У меня было ощущение, что они какие-то подкупленные. Были люди пьяные. Глядя на них, не скажешь, что они пошли бы в какие-то развлекательные центры".

Но и родственники пострадавших, не скрывавшие лиц, были действительно на взводе. Приобнять несчастного молодого мужа, отца и брата, потерявшего всю семью, — вот что сразу попытался сделать Цивилев.

"Когда были попытки нападать на власть, я вел себя жестко и буду и дальше точно так же делать, а когда наши люди обращаются за помощью, считаю, что мы всегда должны извиниться, поэтому я и поклонился людям, встал перед ними на колени — за их горе и за ту ситуацию, в которую они попали", — сказал Сергей Цивилев.

Власти в Кемерово есть что выслушать от общества.

"Мы, жители, считаем, что власти должны были каким-то образом организовать безопасность, во всяком случае детских учреждений. Нам говорили, что там малое ИП, у него проверка должна быть в течении двух лет, но матерей и жителей города это не волнует. Меняйте законы, делайте что хотите, почему мы в своем городе должны бояться выходить из дома и пойти куда-то?! Я боюсь ходит в супермаркет, я не пойду туда больше", — сказала Жанна Карленко.

В "Авроре", где вроде все работает, проверок не было давно.

- Тут ведь тоже палка о двух концах. Если начнут слишком часто проверять, первым же бизнес и пожалуется, что это бесконечные проверки. Где она, золотая середина?

- Золотая середина? Затрудняюсь ответить. Наверное, собственники и управляющие торговых центров должны самостоятельно следить и понимать, что это человеческие жизни, — считает Николай Шашков.

- То есть речь не только о контроле со стороны государства, но и об ответственности самого общества перед самим собой?

- Совершенно верно.

- Как получилось, что погибло столько детей?! У меня вопрос, где были их родители? Как можно прийти в кинотеатр, оставить ребенка и пойти гулять по магазинам? И как собственники-управленцы могли такое сделать? Они ж понимают, если что-если что-то произойдет, они в тюрьму попадут.

- В тюрьму попадет даже охрана, которая получает за это деньги. Если что-то не дай Бог случится, они же теряют прибыль. Я не понимаю, никто это не понимает. На встрече с мэром мы обговаривали эту ситуацию. Он сказал: "Как нам сделать? Может быть, открыть какой-то сайт, куда поступала бы вся информация о тех беспорядках, которые творятся?" – сказала Жанна Карленко.

- Если что-то заметил, что тебе не нравится?

- Да, если что-то заметил, например, произошло ДДП или еще что-то, выкладывайте, если вы что-то увидели.

Но, конечно, в Кемерово должна проснуться и власть. Она и сама это понимает. А пока... К мемориалу "Зимней вишни" все идут люди. Горожане несут цветы. Да и все, кто приезжают в Кемерово, первым делом оказываются здесь. Поток такой, что цветы уже сложно найти. Мы по пути к мемориалу заехали в не самый ближний к нему цветочный магазин — гвоздик уже нет, остались только розы. Но в отличие от иных городов-миллионников в Кемерово предприниматели цены не взвинтили, а по договоренности снизили. Нам бы всем быть кемеровчанами.