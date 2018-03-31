Капитан лайнера "Аэрофлота" рассказал подробности провокации в Хитроу

Лондонские таможенники не имели права досматривать российский лайнер, проверять борт могут лишь три ведомства, заявил в эфире телеканала "Россия 24" капитан воздушного судна Виталий Митрофанов.

По его словам, досматривать самолет разрешено LBA (немецкая служба воздушного движения), SAFA (европейская программа безопасности воздушных судов) и Росавиации.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сотрудники британской таможни отказались назвать свои цели, при этом действовали "в ультимативной манере".

Они потребовали от экипажа покинуть самолет. Когда командир отказался, его изолировали в кабине пилота. Отстоять право летчика на присутствие при осмотре удалось только после прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров.

В результате англичане отказались представить документы, где указывались бы цель, правовая основа и результаты акции. Захарова отмечает, что такое поведение указывает на то, что они хотели провести некие манипуляции без свидетелей.

Посольство России в Лондоне уже направило в МИД Великобритании ноту. "Аэрофлот", в свою очередь, выразил недоумение из-за действий местных властей.