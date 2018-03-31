Путин отметил энтузиазм и заслуги студентов

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам IV съезда Молодёжной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".

Президент отметил важность работы, которую выполняет организация. Участие в студенческих отрядах развивает в молодых людях профессиональные навыки и уверенность в своих силах, уверен президент. По мнению Путина, стремление российского студенчества к активной жизни, реализует его творческий потенциал, пишет РИА Новости.

Путин пожелал студентам успехов в самых сложных проектах: строительстве, топливно-энергетическом, транспортном, агропромышленном комплексах.