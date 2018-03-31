Мару Багдасарян снова поймали за рулем

Мара Багдасарян, пожизненно лишенная водительских прав, вновь задержана в Москве, в ее отношении составлен административный протокол.

Полицейские остановили Mercedes, за рулем которого находилась Багдасарян, на Ленинградском проспекте около трех часов ночи. Нарушительница не представилась и не смогла представить водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что она не имеет права управлять машиной, заявили в столичном главке полиции, не уточнив личности задержанной.

В свою очередь информированный источник рассказал, что задержанная является Марой Багдасарян, передает "Интерфакс".