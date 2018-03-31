Яковенко: инциденты с рейсом "Аэрофлота", Скрипалями и Глушковым - звенья одной цепи

Досмотр рейса "Аэрофлота" в Лондоне может быть связан с делом Скрипаля, несмотря на утверждения британских СМИ, что это не так. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия 1". Кроме того, он высказал мнение, что смерть российского бизнесмена Николая Глушкова также может быть звеном этой цепи.

"С этим, конечно, мы будем внимательно разбираться, но один вывод можно сделать — это то, что британская сторона в данном случае ведет себя очень безответственно", — сказал дипломат.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила со ссылкой на источники в британском правительстве, что досмотр был обычной проверкой воздушного средства, прибывающего рейсом из "страны высокого риска", и не связан с делом Скрипаля.