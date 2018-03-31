Киев обнародовал решение о сворачивании экономического сотрудничества с Москвой

Официально опубликовано решение правительства Украины о сворачивании программы экономического сотрудничества с Россией. МИД Украины уведомит Москву о выходе из соглашения по созданию зоны свободной торговли, интегрированной системы платежей и обеспечения свободного перемещения граждан, пишет РИА Новости. Программа экономического сотрудничества была подписана премьерами двух стран в июне 2011 года.

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Twitter подготовку Украиной "нового договора о дружбе" с Россией. Пушков предсказал, что новый документ станет "очередной провокацией" и "упражнением в зоне вражды и абсурда".

Ранее замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что договор о дружбе России с Украиной необходимо разорвать и переформатировать.

Украинские власти также планировали выход страны из СНГ. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что прекращать действие договора о дружбе с Россией не стоит, а "наоборот, нужно требовать от России выполнять положения этого документа".