Главком ВМФ вбил последний гвоздь в обшивку корпуса копии "Полтавы"

В Санкт-Петербурге на верфи исторического судостроения "Полтава" главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв символически завершил постройку точной копии первого линейного корабля Балтийского флота. Корабль представляет собой реплику 54-пушечного парусного корабля "Полтава", построенного в 1712 году.

Владимир Королёв закрепил последнюю доску наружной обшивки корпуса "Полтавы" крупным металлическим гвоздем.

В своем выступлении на верфи главком поблагодарил современных корабельных мастеров и историков Военно-Морского Флота за прекрасную работу. По словам Королёва, невероятно волнительно видеть ожившую историю. "В век современных технологий мы не должны забывать, что регулярный Российский Флот начинался с паруса", — отметил главком.

Линейный корабль "Полтава" участвовал в шести военных кампаниях. Петр Великий держал на нем свой штандарт дважды.

Постройка "Полтавы" заняла пять лет. Спуск корабля на воду запланирован на конец мая.