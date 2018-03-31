Биатлонист Шипулин заявил о завершении нынешнего сезона

Российский биатлонист Антон Шипулин сделал заявление о том, что он прекращает свои выступления в текущем соревновательном сезоне. Спортсмен объяснил данное решение неудачными результатами и своей формой, которая не позволяет ему показывать свои возможности.

"Мой сезон завершен, – написал Шипулин в своем Instagram. – Последние гонки сезона меня не покидала одна мысль – скорее бы он закончился. Форма была ужасной и сделать с этим было уже нечего, как бы я ни старался. Сегодня после спринта это стало очевидно. Безусловно, были допущены ошибки, которые необходимо исправлять. И я, как спортсмен, несу за них полную ответственность. Я знаю, что способен на большее, но единственное, за что я не могу себя упрекнуть – отсутствие желания бороться до последнего".

Напомним, что на завершившемся в субботу, 31 марта 10-километровом спринте чемпионата России в Ханты-Мансийске Шипулин финишировал на 10 строчке.