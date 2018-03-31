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31 марта 201822:16

Биатлонист Шипулин заявил о завершении нынешнего сезона

EPA

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Российский биатлонист Антон Шипулин сделал заявление о том, что он прекращает свои выступления в текущем соревновательном сезоне. Спортсмен объяснил данное решение неудачными результатами и своей формой, которая не позволяет ему показывать свои возможности.

"Мой сезон завершен, – написал Шипулин в своем Instagram. – Последние гонки сезона меня не покидала одна мысль – скорее бы он закончился. Форма была ужасной и сделать с этим было уже нечего, как бы я ни старался. Сегодня после спринта это стало очевидно. Безусловно, были допущены ошибки, которые необходимо исправлять. И я, как спортсмен, несу за них полную ответственность. Я знаю, что способен на большее, но единственное, за что я не могу себя упрекнуть – отсутствие желания бороться до последнего".

 

Мой сезон завершен. Последние гонки сезона меня не покидала одна мысль — скорее бы он закончился. Форма была ужасной и сделать с этим было уже ничего нельзя, как бы я ни старался. Сегодня после спринта это стало очевидно, как никогда. Сезон был полон борьбы, разочарований, злости, но и надежде в нем осталось место. Главное разочарование — пропуск Олимпиады по причинам, которые нам никто до сих пор не объяснил. Кубок мира, где все зависело от меня, тоже не принес огромной радости. Я знаю, что я способен на большее. Безусловно, были допущены ошибки, которые нужно исправлять. И, я как спортсмен несу за них полную ответственность. Единственное, в чем я точно не могу себя упрекнуть — это в отсутствии желания бороться до последнего, даже когда сил уже не было никаких. И это было бы втройне тяжелее без поддержки болельщиков. Я хочу сказать спасибо своим тренерам, партнерам по команде, сервис-бригаде и всем-всем, кто помогал мне в этом сезоне. Спасибо моей супруге @shipulina_luiza за то, что она всегда рядом, даже если далеко. Спасибо моей семье, родителям, сёстрам. Я вас всех очень люблю. Отдельно я хочу поблагодарить вас, дорогие болельщики. Мне жаль, что у меня не получилось радовать вас чаще. Спасибо, что и в моменты успеха (без вас бы его точно не было), и в самые трудные моменты я всегда чувствовал вашу поддержку. Именно это и вселяет надежду. Я соревнуюсь для вас! Всё будет хорошо! Увидимся ;)

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) 31 Мар 2018 в 8:51 PDT

Напомним, что на завершившемся в субботу, 31 марта 10-километровом спринте чемпионата России в Ханты-Мансийске Шипулин финишировал на 10 строчке.

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