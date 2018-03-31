Массимо Каррера: "Спартак" был не той командой, которая борется за титул

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера после матча чемпионата России против "Тосно" (2:1) подвел итоги непростой победы над гостями. Из положительного специалист отметил лишь итоговый счет.

"Мы подошли к этому матчу не совсем правильно, — сказал итальянец, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Это было поведение не той команды, которой предстоит важный поединок. Футболисты думали, что уже одержали победу, но в матчах побеждают после финального свистка, не раньше. Я был зол и в перерыве объяснил игрокам некоторые вещи. "Спартак" был не той командой, которая играет ради титула. Именно поэтому из хорошего могу отметить лишь итоговый результат".

Напомним, что "Тосно" с 23 очками находится на предпоследней, 15 позиции, в то время как "Спартак" с 47 баллами занимает вторую строчку российской премьер-лиги.