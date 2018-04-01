"Пари Сен-Жермен" разгромил "Монако" и завоевал Кубок лиги

Во Франции определился обладатель Кубка лиги. В решающем матче главный трофей оспаривали "Пари Сен-Жермен" и "Монако". Победу со счетом 3:0 праздновали футболисты столичного клуба. Забитыми голами в составе победителей отметились Анхель Ди Мария и дважды Эдинсон Кавани.

Стоит отметить, что монегаски также смогли поразить ворота "ПСЖ", когда забил главный бомбардир "Монако" Радамель Фалькао, однако главный арбитр матча решил воспользоваться системой VAR, которая выявила нарушение и гол был отменен.

Это завоевание Кубка лиги стало для парижан пятым кряду. Всего в их активе семь побед в турнире.