Александр Поветкин нокаутировал британца Прайса

Российский боксер Александр Поветкин победил британца Дэвида Прайса. Поединок в столице Уэльса завершился досрочно — в пятом раунде российский боксер отравил британца в нокаут. На ринг спортсмен вышел в черной футболке с надписью "Кемерово, мы с тобой".

В центре ринга — российский флаг в честь победы Александра Поветкина, одержавшего верх, несмотря на давление трибун. В столице Уэльса Кардиффе на стадионе не прекращался свист британских болельщиков в адрес российского бойца, который вышел на бой в траурной футболке в память о погибших в Кемерове.

Но именно наш боксер подтвердил статус фаворита этого противостояния. Поветкин смотрел на британца Прайса снизу вверх и во время взвешивания, и во время самого боя — Александр ниже Дэвида на 15 сантиметров и легче на 13 килограммов. Но, несмотря на главный козырь британца — физические данные, первый нокдаун у него случился уже в третьем раунде, когда Прайс попросту не смог удержаться на ногах и упал.

Поветкин брал маневренностью и выносливостью и в пятом раунде добил соперника — Прайс пропустил решающий удар от, потерпев пятое поражение в карьере и пятое — нокаутом. Прекрасная комбинация россиянина — правый боковой и, следом, апперкот — приносят долгожданный успех и яркую победу Поветкину.

После долго перерыва Александр возвращался прошлым летом, одержав две победы: сначала против украинца Руденко, затем — в декабре — против немца Хаммера. Теперь пришла пора и британца Прайса. Поветкин успешно защитил интерконтинентальный и интернациональный пояса по версии WBO и теперь является обязательным претендентом на поединок за титул суперчемпиона WBA против Энтони Джошуа.