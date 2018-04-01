Бокс. Энтони Джошуа судейским решением победил Джозефа Паркера в чемпионском бою

В столице Уэльса Кардиффе завершился вечер бокса. В главном бое субботы в супертяжелой весовой категории встречались британский боксер Энтони Джошуа и его оппонент из Новой Зеландии Джозеф Паркер. Оба боксера боролись за четыре чемпионских пояса: по версии IBF, IBO, WBO и WBA.

Британец по итогам 12 раундов единогласным решением судей победил новозеландца, проведя свой самый продолжительный бой в карьере – ранее Джошуа провел 20 боев, в каждом из которых одерживал досрочные победы. В активе же Паркера 24 успешных поединка, из которых 18 – нокаутом.

Напомним, ранее успешную защиту в Кардиффе провел российский боксер Александр Поветкин, который в пятом раунде нокаутировал британца Дэвида Прайса. В следующем поединке россиянин может встретиться именно с Джошуа.