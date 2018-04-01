Аман Тулеев подал в отставку

1 апреля 201806:58
Аман Тулеев подал в отставкуЧитайте нас в Telegram
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно покидает свой пост по собственному желанию. Об этом сообщили представители региональной администрации. Заявление с просьбой об отставке глава региона подал на имя президента России.
Аман Тулеев пришел в политику в конце 1980-х годов, напоминает РИА Новости. В 1997 году он возглавил Кемеровскую область, четыре раза переизбирался главой региона с необычайно высоким — 93,5-96,69 процента голосов – уровнем поддержки избирателей. Полномочия Тулеева на очередном губернаторском сроке истекают в 2020 году.
В соответствии с Уставом Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора.
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