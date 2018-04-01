Аман Тулеев подал в отставку

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев досрочно покидает свой пост по собственному желанию. Об этом сообщили представители региональной администрации. Заявление с просьбой об отставке глава региона подал на имя президента России.

Аман Тулеев пришел в политику в конце 1980-х годов, напоминает РИА Новости. В 1997 году он возглавил Кемеровскую область, четыре раза переизбирался главой региона с необычайно высоким — 93,5-96,69 процента голосов – уровнем поддержки избирателей. Полномочия Тулеева на очередном губернаторском сроке истекают в 2020 году.

В соответствии с Уставом Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора.