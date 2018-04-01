Автотрасса "Байкал" станет безопаснее

Аварийный участок ведущей на Байкал федеральной трассы реконструируют — вместо опасного горного серпантина здесь проложат новую дорогу. Когда по ней смогут проехать первые автомобили?

Дорожники срежут "тёщин язык" — так водители называют крутой горный серпантин в Шелеховском районе, самый сложный и аварийный участок ведущей на Байкал федеральной трассы. Радиус поворота — 48 метров: по нормативам такого вообще не может быть. При маневре длинные фуры складываются почти пополам.

Чтобы обеспечить безопасность, строят обходной путь, движение по которому пустят осенью 2020 года. Заместитель начальника ФКУ Упрдор "Прибайкалье" Борис Абрамчик поясняет: "Будет построен абсолютно новый участок автомобильной дороги, отвечающий второй технической категории. Шириной земляного полотна — 15 метров, расчетная скорость 120 километров в час. Для удобства движения автотранспорта на подъемах будет устроена третья –дополнительная — полоса для фур".

Строителям дороги придется считаться со сложным рельефом местности. Во-первых, заниматься водоотведением — устраивать нагорные канавы, быстротоки, колодцы. И главное, для того, чтобы выйти напрямую — без резких поворотов, уклонов, спусков и подъёмов — предстоит проделать огромный объем земляных работ.

"Свыше трех миллионов кубов земли надо разработать и уложить. Из них два миллиона кубов — это буровзрывные работы. Соответственно, рядом с дорогой есть ограничения по безопасности, максимально можно взрывать не больше пяти тысяч кубов за один взрыв", — уточняет генеральный директор компании-подрядчика Сергей Томшин.

Этот масштабный объект — часть федеральной трассы. Он внесен в программу развития транспортной системы России. Автодорога "Байкал" соединяет Иркутскую область и Бурятию с Дальним Востоком. После сдачи трассы проделанные работы позволят увеличить пропускную способность в несколько раз.

Новый участок дороги пройдет напрямую и будет короче на три километра. Его прокладывают через лес и горы. Отрезок длиной в 10 километров начинается за поселком Моты и выходит на федеральную трассу "Байкал" в районе 56-го километра.