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1 апреля 201809:44

Отставка Тулеева: в Кемерове накопилось много нерешенных проблем
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Подавший прошение об отставке губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был на посту главы региона хозяином, а не временщиком. Об этом заявил депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин.

В воскресенье, 1 апреля, Аман Тулеев заявил, что подал президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке, отметив, что это решение считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. Он подчеркнул, что после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.

"В последние дни про Тулеева писали и говорили много плохого. А сейчас, после отставки, осмелеют очень многие из тех, кто еще несколько дней назад побоялись бы ему слово поперек сказать, в глаза взглянуть. Теперь они будут смело кричать ему оскорбления в спину", — написал Антон Горелкин на своей странице в Facebook.

Однако, по его словам, Аман Тулеев по-настоящему любил Кузбасс. "Эта земля была для него родной, и он был тут хозяином, а не временщиком. За это его можно только уважать", — отметил Горелкин.

Как заявил ТАСС профессор Кемеровского госуниверситета Александр Коновалов, Тулеев — опытный политик, который понимает, что ситуация, сложившаяся в регионе, является, в том числе, "следствием его не очень корректных решений и высказываний последних дней".

"Он взял на себя эту политическую ответственность, что, наверное, правильно", — сказал эксперт.

По его словам, Тулеев даже после отставки останется в региональной политике: он может заняться общественной деятельностью, за ним также может сохраниться действующий на Кузбассе статус "народного губернатора".

Завкафедрой политологии и социологии Кемеровского госуниверситета Виктор Желтов считает, что теперь регион ожидают трудности, связанные с противостоянием бизнес-элит.

Как заявил РИА Новости глава фракции ЛДПР в областном Совете народных депутатов Игорь Украинцев, регион ждут непростые времена, потому что там накопилось много нерешенных проблем.

"Это абсолютно правильное и сейчас, наверное, своевременное решение", — сказал он.

По мнению Игоря Украинцева, это решение всю неделю ждал "весь Кузбасс". Он пояснил, что так или иначе пожар в "Зимней вишне" многие связывали с тем, что в Кузбассе "достаточно давно система находится в спящем, а иногда даже мертвом режиме, которая не может даже контролировать сама себя".

На место Тулеева, добавил политик, должен прийти молодой прогрессивный руководитель, технократ с хорошими навыками коммуникации.

 

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