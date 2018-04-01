Путин принял отставку Тулеева

Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Амана Тулеева. Указ президента России опубликован на официальном сайте Кремля. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил вице-губернатора Сергея Цивилева. Он будет управлять областью до вступления в должность избранного губернатора Кемеровской области.

Между тем, член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил, что выборы нового губернатора состоятся в единый день голосования — 9 сентября 2018 года, передает ТАСС.

"В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года", — заявил он.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году и переизбирался главой региона четыре раза.